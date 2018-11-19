В воскресенье, 18 ноября, в Лос-Анджелесе прошла десятая церемония вручения почетных наград за заслуги в области кинематографа Governors Awards. Об этом сообщается на сайте премии "Оскар".

Организаторы решили сократить премию из-за уважение к жертвам масштабных пожаров в Калифорнии. Шествие по красной дорожке было минимальным по времени, ограничили фотографирование звезд, убрали традиционные интервью артистов перед началом церемонии.

В этом году почетных "Оскаров" получили публицист Марвин Леви, композитор Лало Шифрин и актриса Сисели Тайсон. Продюсеры Кэтлин Кеннеди и Фрэнк Маршалл разделили между собой награду имени Ирвинга Тальберга (за выдающийся вклад в кинопроизводство и за заслуги перед Американской академией киноискусства).

Сама церемония и торжественный ужин после нее остались без изменений.

Отмечается, что академия никогда не отменяла вручение премии Governors Awards, однако трижды за историю существования откладывала вручение "Оскаров". В 1938 году церемония была задержана на неделю из-за наводнения. В 1968 году вручение отложили на два дня из-за убийства Мартина Лютера Кинга-младшего, а в 1981 году награждение состоялось на день позже запланированного из-за покушения на Рональда Рейгана.

Фото: twitter.com/TheAcademy

Как сообщала "Страна", на кинопремии "Оскар" собираются ввести новую номинацию.

Также "Страна" писала, что киноакадемия США внесла фильм "Донбасс" в список на Оскар.