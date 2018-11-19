В Международном олимпийском комитете (МОК) пригрозили Тайваню отстранением от участия в Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в японской столице Токио. Об этом сообщает AFP.

Тайванская команда может не поехать на Олимпийские Игры в том случае, если Тайвань откажется выступать на соревнованиях под названием Китайский Тайбэй.

Сейчас рассматривается два варианта названия: Китайский Тайбэй или Тайвань.

В ближайшие дни на Тайване должно пройти голосование, по результатам которого будет определено, какое название будет использоваться на международных соревнованиях.

МОК уже направил соответствующие письма в Олимпийский комитет Тайваня. В настоящее время спортсмены выступают под названием Китайский Тайбэй.

Как сообщала "Страна", программу зимней Олимпиады-2022 в Пекине пополнили шестью новыми дисциплинами.

Олимпийцы выступят в смешанной эстафете в шорт-треке, смешанных командных соревнованиях в прыжках на лыжах с трамплина, женских одиночных соревнованиях по бобслею, соревнованиях по фристайлу в дисциплине "биг-эйр" (мужчины и женщины), смешанные командные соревнования в сноуборд-кроссе и смешанные командные соревнования по фристайлу.

Отметим, что Южная Корея предложила КНДР провести совместную Олимпиаду-2032.