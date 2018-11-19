В Калифорнии число погибших в результате масштабных лесных пожаров за день увеличилось с 71 до 80 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал ABC News.

При этом отмечается, что большинство людей погибло в округе Бьютт на севере Калифорнии, где наблюдается одна из самых сложных ситуаций в штате. В центре стихии там оказался город Парадайс, который был практически полностью уничтожен.

В общей сложности пожары охватили более 1 тыс. кв. км. Спасатели продолжают поиск 993 человек, которые считаются пропавшими без вести. Ранее президент США Дональд Трамп совершил поездку в пострадавшие от стихии районы и пообещал полную поддержку федеральных властей в связи со сложившейся ситуацией. "Мы никогда не видели ничего подобного в Калифорнии, никогда ничего подобного. Это как тотальное разрушение", - заявил президент.

Пожары в Калифорнии, по оценкам экспертов, стали самыми разрушительными в истории США за последние 100 лет. Дома Лектора и Джеймса Бонда чудом спаслись от огня.

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