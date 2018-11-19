Объединительный Собор для создания "украинской церкви" запланирован на декабрь 2018 года. Точную дату сообщат 27-29 ноября.

Об этом сообщил советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко на своей странице в Facebook.

"Теперь официально. Сообщение из Фанара (квартала в Стамбуле, где находится Константинопольский патриархат - Прим.Ред.): Вселенский Патриархат подтверждает свое решение предоставить Томос об автокефалии Православной церкви в Украине. Объединительный Собор состоится в декабре 2018 года, точная дата будет названа в ходе заседания Святого и Священного Синода Вселенского Патриархата 27-29 ноября этого года ", - написал он.

Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский Патриарх Варфоломей 3 ноября подписали в Стамбуле Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Патриархатом.

Фото: facebook.com/rostyslav.pavlenko

Как сообщала "Страна", участников собрания духовенства Винницы начали склонять к выходу из УПЦ. "Любыми средствами, ломать поодиночке".

Уже известно, что сторонники автокефалии напали на резиденцию митрополита УПЦ в Кривом Роге.

Также предстоятель Украинской православной церкви Онуфрий назвал поместную церковь "политической организацией" и приманкой. Один из иерархов УПЦ, встречавшихся с Порошенко, поблагодарил Онуфрия и сказал, что "в раскол не идет".

Напомним, что УПЦ МП отказалась участвовать в создании автокефалии - постановление Собора.

"Собор епископов отмечает, что процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне", – говорится в документе. По мнению епископов УПЦ МП он "не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины". "При таких условиях вступление епископата, духовенства и мирян Украинской Православной Церкви к этим процессам считаем невозможным", - отмечается в заявлении.