Президент США Дональд Трамп отказался слушать аудио с записью убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом он рассказал в интервью Fox News в воскресенье.

"Да, у нас есть эта запись. Я не хочу ее слушать, смысла нет мне ее слушать", - сказал Трамп, добавив, что ему рассказали о содержании аудиозаписи. При этом содержимое записи "очень жестокое, злобное и ужасное", отметил глава Белого дома.

Ранее президент США заявил, что итоги расследования американского правительства, связанного с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги, будут обнародованы в ближайшие несколько дней - в понедельник или во вторник.

Саудовский журналист, обозреватель Washington Post Джамаль Хашогги пропал после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Официальный Эр-Рияд сперва отрицал свою причастность, а затем признал, что Хашогги убит, только после 20 октября. 1 ноября турецкие СМИ сообщили, что тело Хашогги было уничтожено в кислоте, однако официального подтверждения этой информации нет.

В ноябре во время обыска в резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле были обнаружены следы плавиковой кислоты и других химикатов. Турция передала связанные с убийством Хашогги аудиозаписи Саудовской Аравии, США, Канаде, Германии, Франции и Великобритании.

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Видео: foxnews.com

Как сообщала "Страна", президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что аудиозаписи по делу Хашогги переданы четырем странам.

Напомним, что США наложили санкции на 17 официальных лиц Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Хашогги.