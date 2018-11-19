Полиция возвратит Приватбанку 3 млн грн из похищенных у инкассаторов в Ирпене, а не 1,8 млн, как сообщалось ранее.

В пяти банковских кассетах, похищенных у инкассаторов в Ирпене, находилось именно 3 млн грн. Это выяснилось при подсчете денег работниками полиции и банка - после изъятия кассет из автомобиля злоумышленника. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

В настоящее время полиция продолжает устанавливать местонахождение денег и принимает меры по задержанию других причастных к ограблению фигурантов.

Как сообщала "Страна", подозреваемые в нападении на инкассаторов в Одессе задержаны. Преступники совершили нападение на инкассаторов, обслуживающих терминал мобильной связи в Одессе. Ранено двое из них.

Напомним, что в Украину зашел крупнейший в мире конкурент Mastercard и Visa.