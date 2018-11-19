В Чикаго произошел техногенный инцидент. Здесь, в 100-этажном небоскребе Ханкок-центра, лифт, в котором находилось шесть пассажиров, сорвался с 84 этажа. Об этом передает Daily Mail.

По данным источников в экстренных службах города, причиной инцидента стал лопнувший трос. В кабине находились двое туристов из Мексики, беременная женщина и три студента.

Блокирующие системы смогли затормозить кабину с людьми только на 11 этаже. Спасатели потратили три часа на то, чтобы определить местонахождение лифта, пробить стену в здании и освободить людей.

В результате инцидента никто серьезно не пострадал, но люди были жутко напуганы.

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