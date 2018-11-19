На очередной пленарной неделе, с 20 по 23 ноября, в Верховной Раде планируют во втором чтении рассмотреть проект бюджета на 2019 год. Также нардепы планируют обратиться в Конституционный суд с вопросом о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей. Об этом передает пресс-служба Рады.

Народные депутаты начнут работу во вторник, 20 ноября, с законопроектов, направленных на защиту животных. Нардепы,в частности, рассмотрят законопроект № 6598 касательно имплементации международных соглашений для охраны животных и растений, а также № 7267 о регистрации и идентификации животных.

Далее по плану - вопросы аграрной политики, в частности законопроект о стимулировании создания и развития семейных фермерских хозяйств. Также некоторые нардепы намерены направить в Конституционный суд проекты законов о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую и Днепропетровской - в Сичеславскую.

Кроме того, планируют рассмотреть проекты постановлений о переименовании сел в Ивано-Франковской, Черкасской и Киевской областеях.

Законопроект о легализации детективной деятельности с предложениями президента уже в который раз попадает в план работы на неделю, однако до голосования дело еще не дошло.

Также на рассмотрении - проекты постановлений об изменении в административно-территориальном устройстве, изменении и установлении границ районов в Донецкой, Луганской, Тернопольской и Полтавской областях.

Среда, 21 ноября, традиционно должна стать днем ратификаций.

Верховная Рада планирует рассмотреть ратификацию изменений соглашения с Турцией для избежания двойного налогообложения; ратификацию изменений к конвенции с правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на такую же тему.

Также в повестке дня - ратификация меморандума с Австрией о доступе на рынки труда членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.

Кроме того, на среду запланировали рассмотрение во втором чтении законопроекта об уголовных проступках и порядке их расследования. Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

22 ноября, согласно плану, начнется с бюджетного процесса. Сначала намерены рассмотреть во втором чтении проекты изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы, а сразу после них - проект бюджета на 2019 год (также во втором чтении).

В пятницу, 23 ноября, состоится "Час вопросов к правительству" и зачитают депутатские запросы. В 15:00 состоится заседание, посвященное чествованию памяти жертв голода 1932-1933 гг.

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