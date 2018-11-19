В понедельник, 19 ноября, в Киеве жители домов на улице Зоологической перекрыли проезжую часть дороги из-за отсутствия отопления. Об этом сообщает корреспондент 112.ua с места событий.

Фото: 112.ua

Местные жители сообщили, что еще с 24 октября отсутствует отопление в домах по улице Зоологической № 4, 6, 8, 12. Коммунальные службы объясняют это тем, что на линии произошла авария и проводятся ремонтные работы.

"Вчера мы выяснили, что в начале улицы Зоологической, возле Дегтяревской, вырыты две здоровенные траншеи, из которых идет пар, тепло. Вчера появились работники, которые объяснили, что проводят тепло. Тепло разрыто, мороз на улице 8 градусов, в квартирах тепла нет, мы отапливаем улицу", - рассказала одна из митингующих.

Как сообщала "Страна", жители замерзающих домов перекрыли трассу под Одессой, требуя включить отопление.

Напомним, что в Смеле заработали все котельные, отопление дали во все дома.