Представители России, Турции и Ирана проведут очередной раунд переговоров по Сирии 28-29 ноября в Казахстане. На встречу также приедут делегации сирийского правительства и оппозиции.

Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, сообщает Reuters. По данным МИД Казахстана, США не примут участие во встрече в Астане.

Участники международной встречи по урегулированию ситуации в Сирии обсудят ситуацию в Идлибе, условия для возвращения беженцев и послевоенного восстановления страны.

Как сообщала "Страна", сирийская армия взяла под контроль последний оплот ИГИЛ на юге Сирии. В ходе операции правительственным силам удалось ликвидировать большое число террористов.

Также стало известно, что в начале ноября коалиция США ударила по Сирии.