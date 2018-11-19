На понедельник, 19 ноября, в Национальном банке Украины (НБУ) установили официальные курсы основных валют. По итогам котировок, доллар США сегодня незначительно подешевел, а вот евро и рубль прибавили в цене, передает пресс-служба регулятора.

Итак, официальные курсы основных валют от НБУ на 19 ноября.

- 100 долларов США - 2 775,497 (-1,9286 грн);

- 100 евро - 3 149,0789 гривны (+9,1993 грн);

- 10 российских рублей - 4.2057 гривны.

Как сообщала "Страна", по прогнозам банкиров снижение курса гривни может возобновиться в конце ноября-начале декабря после краткосрочного укрепления нацвалюты.

Отметим, что поддержка НБУ позволила немного приподнять курс доллара, который на протяжении пятничных торгов проседал до 27,745 грн/$.