Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун поделилась с украинцами очередной порцией советов. В этот раз, в своем Facebook она рассказала, что специалисты UNICEF Ukraine советуют родителям побольше сюсюкать и лепетать с малышами.

"Лепетание с детьми - не только милое или смешное общение, а важная составляющая развития малыша, особенно в первые три года жизни, когда происходит интенсивное развитие мозга. А если вы думаете, что сюсюканье - это не серьезно, то глубоко ошибаетесь!" - заверяет Супрун.

И.о. министра ссылается на исследования, которые показывают, что разговор с детьми на "детском языке" стимулирует развитие мозга у малышей. Даже когда ребенок еще не произносит слов, этот процесс полезен для его будущих языковых навыков и общей способности учиться.

"Когда мы произносим слова медленно, мелодично, выразительно их повторяем, активно пользуемся мимикой, меняем тон разговора на более "детский" - ребенок лучше погружается в общение, обращает больше внимания на язык и запоминает больше новых слов", - добавляет Супрун.

При этом, она отмечает, что многие люди, когда встречаются с малышом, переходят на лепет инстинктивно, но не все считают нужным это делать.

"Избегают "детских разговоров" преимущественно папы, которые еще не знают, как это важно", - считает и.о. министра.

Фото: facebook.com/ulanasuprun/

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