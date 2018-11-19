Вчера, 18 ноября, по всей Франции прокатились массовые манифестации протеста против планов правительства резко повысить цены на топливо начиная со следующего года. Количество раненых увеличилась до 400 человек. Об этом передает BBC.

"В некоторых местах были нападения, драки и ножи. Кое-где было много алкоголя, что привело к идиотскому поведению протестующих", - заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Его ведомство заявило, что всего было задержано около 300 протестующих, 157 из них взяли под стражу.

Организатором стихийных акций протеста стало так называемое движение Yellow vests (Желтые жилеты - Прим.Ред.). Это стихийное движение недовольных ростом цен на топливо, возникшее в соцсетях. Протестующие узнают друг друга по желтым аварийным жилетам, выложенным под лобовое стекло.

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции проходят протесты "желтых жилетов", перекрывающих дороги. На митинге погиб человек.