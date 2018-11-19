Основатель и глава самой крупной соцсети мира Марк Цукерберг предупредил топ-менеджеров Facebook, что компания работает "в военных условиях".

Как передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, такое заявление Цукерберг сделал еще в июне 2018 года во время закрытого собрания, в котором принимали участие 50 топ-менеджеров компании.



Как уверяют источники, Цукерберг отметил, что в мирное время руководители могут не спешить с принятием ответственных решений, выслушивая и изучая аргументы всех членов совета директоров. Однако в данный момент, по словам Цукерберга, компания находится под сильным давлением инвесторов, законодателей и недовольных пользователей, поэтому существует необходимость в решительных действиях.

Марк Цукерберг в ходе встречи призвал топ-менеджеров быстрее принимать решения относительно замедления роста числа пользователей, а также проблем с безопасностью сервиса. Также глава корпорации выразил разочарование тем, как Facebook реагировал на критику, обрушившуюся на компанию в 2018 году.

The Wall Street Journal отмечает, что новый подход Цукерберга создал непростую ситуацию в компании, приведя к отставке нескольких ключевых руководителей, а также к разногласиям основателя соцсети с операционным директором компании Шерил Сандберг.

Ранее "Страна" сообщала, что Цукерберг вылетел из топ-3 богатейших людей мира после краха акций Facebook.