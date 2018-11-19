В Таиланде, после четырехмесячной поисковой операции, подняли на поверхность яхту "Феникс", которая затонула у берегов Пхукета 5 июля и унесла жизни 47 туристов из Китая.

Как выяснилось, яхта "Феникс" имела нестандартную конструкцию и посторонние детали, что представляло дополнительный риск при эксплуатации. Об этом передает ТАСС со ссылкой на газету Bangkok Post.

По словам министра туризма и спорта Таиланды Вирасака Ковасурата, судно, поднятое со дна моря, является одной из ключевых улик при выяснении причин крушения. Во время первичного осмотра яхты было установлено, что она имела нестандартную конструкцию и на ней был установлен двигатель от грузовика. Вместе с тем водяной насос в судне был меньше, чем требовалось по определенным стандартам.

"До сих пор мы знали, что причиной трагедии было человеческое безрассудство. Теперь мы планируем установить, были ли у судна дефекты и другие недостатки в конструкции", - заявил Ковасурата.

В свою очередь представитель посольства КНР в Таиланде считает, что туристы из Китая возобновят поездки в королевство, как только дело "Феникса" будет раскрыто. Он также добавил, что китайская сторона удовлетворена усилиями по выяснению причин и предотвращению подобных трагедий, которые предпринимает Таиланд.

Практически сразу после аварии многие туристы из КНР отменили запланированные туры в Таиланд. По данным Ассоциации таиландских туристических агентов, китайцы отменили бронирования на июль, август и сентябрь. Согласно информации минтуризма Таиланда, в июле было отмечено снижение числа китайский туристов на 1%, в августе - на 12%, в сентябре - на 15% сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Напомним, что 5 июля два туристических судна ("Феникс" и "Серенат"), на борту которых находились более 100 человек, преимущественно китайцев, попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета. Все находившиеся на "Серенате" 39 человек были спасены. На "Фениксе" находились 103 человека - 89 туристов и 14 членов команды. Погибли 47 человек, 56 спасены.

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