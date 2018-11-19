В ночь на 19 ноября полиция харьковской области задержала очередного телефонного террориста. Здесь, около 23.30 на спецлинию 101 позвонил мужчина и заявил, что взорвет АЗС в селе Песчанка Красноградского района области.

"Установлено, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения пришел на заправку в селе Песчанка, где у него возник конфликт с работниками АЗС. После этого мужчина позвонил на линию 101 и сообщил о намерениях подорвать автозаправочную станцию, после чего выключил мобильный телефон. Правонарушителем оказался 40-летний житель Красноградского района", - рассказали в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской областиговорится.

Фото: hk.npu.gov.ua

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации случившегося по Уголовному кодексу Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове экс-командира "Схидного корпуса" Ширяева жестоко избили на чемпионате Украины по боксу.

Также мы рассказывали, что в Харькове, отмечая День студента в ресторане, умерла 20-летняя девушка.