Президент США Дональд Трамп считает, что международное сообщество слишком бурно отреагировало на убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники в администрации главы Белого дома.

По данным источников, Трамп заявил в ближнем кругу, что убийство оппозиционного журналиста "это реально плохо", но ведь и "другие тоже делают это". Президент США явно не собирался серьезно поднимать "поднимать шумиху" вокруг дела Хашогги. По утверждениям источников, Трамп спрашивал своих советников, почему Вашингтон должен занимать осуждающую позицию по убийству Хашогги, если погибший не американец.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что США наложили санкции на 17 официальных лиц Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Хашогги.