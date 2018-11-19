На фоне острого кризиса на Ближнем Востоке премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вчера, 18 ноября, был вынужден занять еще и пост министра обороны.



"Впервые я вступаю в должность министра обороны и знаю, что делаю это, когда звучит много критики в адрес политики государства в области безопасности", - сказал премьер в ходе телевизионного обращения из здания минобороны в Тель-Авиве, которое транслировали основные израильские телеканалы.

"Безопасность страны находится вне политики и личных интересов", - добавил он, передает ТАСС.

Нетаньяху заявил, что сейчас не время для досрочных выборов в стране из-за ситуации в области безопасности. "Сейчас мы находимся в одном из самых непростых периодов в области безопасности, - сказал премьер. - В этот период нельзя разваливать правительство, нельзя проводить выборы. Я надеюсь, что все наши коалиционные партнеры проявят ответственность и не будут добиваться отставки правительства".

Кресло главы оборонного ведомства освободилось после отставки с этого поста 14 ноября Авигдора Либермана, партия которого "Наш дом - Израиль" вышла из правительственной коалиции из-за несогласия с недостаточно жесткой, по ее мнению, политикой кабинета в отношении сектора Газа. Нетаньяху контролирует в настоящий момент, кроме портфеля премьера, еще четыре министерских поста - обороны, иностранных дел, здравоохранения, а также репатриации и интеграции.

Премьер указал, что выступает против проведения досрочных парламентских выборов. После ухода партии Либермана правительство Нетаньяху контролирует лишь 61 из 120 кресел в Кнессете - минимально необходимое большинство.