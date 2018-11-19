Сегодня, 19 ноября, в Аргентине третий день общенационального траура по морякам погибшей подводной лодки "Сан-Хуан", которую обнаружили в минувшую субботу после годичных поисков.

Командование ВМС Аргентины приняло решение опубликовать в Twitter первые фотографии затонувшей субмарины. На кадрах видно разрушенный мощным взрывом корпус подлодки. Также гребной винт субмарины лежит отдельно от корпуса.

Фото: twitter.com/Armada_Arg

"Я попросила жандармерию, военно-морскую префектуру, федеральную полицию и полицию безопасности аэропортов, чтобы они присоединились к нам в национальном трауре, придя к побережью и включив сирены по всей стране в час, когда "Сан-Хуан" исчез с наших радаров, в память о 44 героях аргентинских ВМС", - рассказала министр безопасности Патрисия Буллрич.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Аргентина признала гибель подводной лодки "Сан Хуан".

Также мы рассказывали, что Аргентина обстреляла китайское рыболовецкое судно.

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