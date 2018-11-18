В Одессе из аквариума отеля на Фонтанской дороге вырвалась акула. Ее спасли специалисты одесского дельфинария. Об этом сообщает "Думская".

Операция по спасению черноморского катрана проходила в отеле "Мирный". В администрации отеля рассказали, что аквариум не выдержал резких движений акулы, и ее пришлось переместить в ванную одного из номеров.

После этого вызвали специалистов дельфинария "Немо", которые выловили катрана и поместили в специальный контейнер. В итоге акулу отвезли на новое место жительства - в аквариум дельфинария.

Отметим, черноморский катран - морская хрящевая рыба из семейства катрановых акул, подвид обыкновенного катрана.

Фото: dumskaya.net

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