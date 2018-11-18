В Киеве на остановке общественного транспорта под колесами троллейбуса погиб работник ремонтной бригады. Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

Трагедия произошла в Киеве на проспекте Соборности в направлении Ленинградской площади на остановке общественного транспорта. Один из сотрудников ремонтной бригады находился под троллейбусом и крупногабаритная машина просела, раздавив мужчину.

На место прибыла скорая помощь, медики констатировали мгновенную смерть. На месте работают следователи которые и установят основную причину смертельного инцидента.

Как сообщала "Страна", после ссоры в одном из троллейбусов на Троещине мужчина ударил ножом в голову оппоненту.

Напомним также, что в Соломенском районе Киева прямо на ходу загорелся троллейбус.

Также "Страна" писала, как в Киеве кондуктора насмерть зажало между автобусами.