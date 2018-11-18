В воскресенье, 18 ноября, в харьковском спорткомплексе "Локомотив" произошла драка между бывшим командиром роты Нацполиции "Схидный корпус" Олегом Ширяевым и представителями Национального корпуса. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня я посетил "Локомотив", где проходит Чемпионат Украины по боксу. В помещении ко мне подошли представители Национального корпуса и начали угрожать, после чего затеяли драку", - написал Ширяев на своей странице в Facebook.

По его словам, в числе нападавших были глава межобластного объединения Нацкорпус" в восточных регионах "Терен Схид" Максим Жорин, начальник харьковского штаба Нацкорпуса Константин Немичев и еще несколько человек.

Фото: facebook.com/people/Олег-Ширяев

Ширяев также опубликовал фото, на котором видно, что у него подбит глаз, перевязана голова, а по лицу течет кровь.

Адвокат Ширяева Алексей Кучер подтвердил информацию о конфликте. "Насколько мне известно, конфликт был. После него Олег был доставлен в больницу скорой и неотложной помощи", - сказал Кучер.

В полиции Харьковской области сообщили, что Ширяев обратился с заявлением о том, что его избили. "В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства драки и лиц, причастных к ней. Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о ее квалификации по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сказали в отделе коммуникаций.

Напомним, Олег Ширяев был исключен из Нацкорпуса в сентябре 2017 года. В конце мая 2018 года. Нацкорпус опубликовал заявление, в котором утверждал, что ОО "Схидный корпус" является "очередным политтехнологическим проектом Банковой и СБУ, призванным дискредитировать и дробить правое движение в Украине", а также обвинял Олега Ширяева и его организацию в рейдерских атаках на бизнес, контрабанде и прочих вещах. В ответ Ширяев назвал Нацкорпус "проектом МВД", заявил, что не разделяет его убеждения, а также заявил о личном конфликте с лидером Нацкорпуса Андреем Билецким из-за смерти одного из основателей "Азова" Ярослава Бабича.

13 сентября этого года Ширяева задержали после проведения следственных действий в связи с конфликтом из-за элеватора в с.Занки Харьковской области. Ему было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины. Кроме того, Олегу Ширяеву инкриминируется ч.1 ст.294 и ч.2 ст. 347 (активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением и повреждением имущества, попыткой захвата здания, умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа путем поджога) УК Украины.

Напомним, 14 сентября Киевский райсуд Харькова избрал Олегу Ширяеву меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 11 октября Харьковский апелляционный суд отказался изменить меру пресечения Ширяеву. 8 ноября следственный судья Киевского райсуда Харькова Наталья Ефименко вынесла решение о продлении меры пресечения Ширяеву в виде содержания под стражей. При этом она определила сумму залога в размере 1 млн. 4 тыс. 340 грн. 12 ноября после внесения залога Олег Ширяев вышел из СИЗО.

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