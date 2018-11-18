В британском Министерстве обороны готовят военный план на случай провала соглашения по Brexit между Лондоном и Брюсселем. Об этом сообщает Sunday Times.

Разработка операции началась неделю назад, ею занимаются офицеры, которые отвечают за вывод солдат на улицы в случае терактов. План предусматривает патрулирование улиц полицейскими и военными на случай нарушения общественного порядка. Отдельным пунктом рассматривается обеспечение больниц лекарствами при неблагоприятном развитии ситуации.

Предполагается, что Минобороны сможет уже в первые сутки отправить в помощь полиции около 1200 военнослужащих, а затем увеличить это число до 10 тысяч. Одним из районов, куда могут быть переброшены солдаты, называется графство Кент, откуда жители Соединенного Королевства могут попасть в Евросоюз.

Напомним, в соответствии с планом Лондона и Брюсселя по Brexit, Великобритании придется заплатить за выход из Евросоюза около £39 млрд. При этом Соединенное Королевство хотя и покинет Таможенный союз ЕС, однако должно будет выполнять основные меры регулирования, принятые на континенте. Северная Ирландия при этом должна будет сохранять прозрачную границу с входящей в ЕС Ирландской Республикой.

Сразу несколько министров заявили, что соглашение невыгодно Великобритании. Так, экс-глава ведомства по вопросам Brexit Доминик Рааб подчеркнул, что пункт, предусматривающий прозрачную границу в Ирландии, угрожает целостности государства.

Напомним, в ноябре из-за Брекзита в отставку подал министр транспорта Великобритании Джо Джонсон. Ему не понравилось содержание соглашения о выходе Великобритании из ЕС. В частности, Джонсон раскритиковал предложенный режим регулирования границы с Северной Ирландией и сохранение за ЕС права вето на возможность выхода Британии из ЕС.

Позже министр по вопросам труда и пенсий Эстер Маквей также написала заявление об отставке из-за содержания соглашения о выходе королевства из ЕС.