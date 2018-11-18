В Киеве с 20 ноября спасатели проведут масштабные учения с включением сирены и применением большого количества спасательной техники. Учения завершатся в четверг, 22 ноября. Об этом сообщает официальный сайт КГГА.

Участники учений отработают практические задачи на местах в разных районах города Киева. 20 ноября обучение будет проводиться с возможным запуском электросирен в Оболонском районе, а 21 ноября сирены прозвучат в Днепровском и Деснянском районах.

Жителей города призывают не паниковать в случае передвижения по городу большого количества аварийной спасательной техники (к учениям будут привлечены более 50 единиц техники).

Практические занятия 20 ноября

Теоретическая отработка мероприятий на объекте по преодолению последствий неблагоприятных погодных условий на территориях ПАО "Киевский витаминный завод" и Киевский дворец детей и юношества в Подольском районе.

Отработка практических мер по ограничению на въезд (проезд по городу) грузового транспорта в случае ухудшения погодных условий, сопровождающихся сильным снегопадом. Состоится в пункте пропуска КП направление - Вышгород, Овруч (Оболонский район). Здесь с 12:00 до 13:00 будут отрабатывать ограничения въезда грузового транспорта в город.

Отработка практических мероприятий по защите населения и территорий при возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с распространением опасного химического вещества (аммиак) на ЗАО "Оболонь" пройдет с 14:30 до 16:30. Во время учебы будут проводиться работы по ликвидации последствий ЧС, связанных с распространением аммиака. Также, будет отработан вопрос эвакуации с элементами временного отселения населения, в том числе, лиц с инвалидностью.

В учениях в этот день на каждом из объектов планируется привлечь от 70 до 160 человек и до 12 единиц техники.

Список занятий 21 ноября

Отработка практических мероприятий по эвакуации населения в результате сильного подтопления; ликвидация последствий подтопления с привлечением 80 участников и 3 единиц техники состоится с 11:00 до 17:00 на территории Государственного университета инфраструктуры и технологий (Киевский институт водного транспорта) (Подольский район).

Отработка практических мероприятий по эвакуации населения в результате сильного подтопления; ликвидация последствий подтопления будет проходить с 11:00 до 17:00 на территории КП "Киившляхмист" (Печерский район), ГП завод "Генератор" (Оболонский район). Теоретические мероприятия пройдут также на территории Городской детской клинической больницы №2 (Днепровский район). К учениям на каждом из объектов будут привлечены от 8 до 79 человек и до 7 единиц техники.

Учения 22 ноября

Отработка практических мероприятий по защите населения и территорий при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с прорывом сети на территории ООО "Евро-Реконструкция" (ликвидация последствий ЧС, связанных с аварией и отключением тепло- и электроснабжения Днепровского и Деснянского районов г. Киева) с привлечением 21 человек и 9 единиц техники. Пройдут с 12:00 до 14:00.

Отработка практических мероприятий на субъектах хозяйствования в особый период (введение правового режима военного положения) состоится с 10:00 до 15:00 на территории ОАО "Киевмедпрепарат" (Шевченковский район), Дирекции "Автотранспочта" ПАО "Укрпочта" (Соломенский район), КП "ДЭУ" (Святошинский район), Национального университета пищевых технологий (Голосеевский район). На каждом из объектов планируется привлечь от 23 до 170 человек и до 8 единиц техники.

Как сообщала "Страна", Генпрокуратура разрешила строить музей Евромайдана, отменив свой собственный запрет.

Напомним, в Киеве конкурс юных снайперов на годовщину Майдана решили не проводить. В КГГА рассказывали, что соревнование состояло из теоретического и практического этапов. На практическом этапе дети стреляют из пневматических винтовок, разбирают макет автомата Калашникова и на скорость снаряжают (заполняют) магазин автомата.