Пользователи социальных обсуждают неожиданное заявление провластного блогера Карла Волоха, который сообщил о том, что украинская власть вынуждена воровать, чтобы противостоять "объединенным путинско-олигархическим информационным войскам".

"Вот! Наконец меня просветили! Спасибо. Карл Волох написал, что власть вынуждена воровать, чтобы противостоять Путину. Дорогая власть, помни, что каждая неукраденная тобой гривна- это помощь врагу", пишет столичный бизнесмен и меценат Александр Меламуд.

"У меня конспирологическая теория. Порохоботы переметнулись к лидерше президентской гонки.

И теперь занимаются диверсиями в тылу бывшего нанимателя. А ныне - врага. Только такая теория объясняет, почему было сделано заявление о том, наниматель крадёт деньги для того, чтобы платить порохоботам", - пишет эксперт по энергетике Максим Гардус.

"Штатный пропага%дон Порошенко в ФБ Карл Волох - написал чудесный пост о том, что воровство власти это вынужденная мера. Чтобы насолить Путину. Вот не шучу. Совсем оху%ли уже. До крайности. И считают нас де%илами", пишет возмущенный журналист Александр Дубинский.

"Мінюст, Міненерго, Мінкрад", отреагировал на пост Волоха журналист Дмитрий Гнап. В комментариях к его публикации на Facebook пользователи делятся разнообразными фотожабами на тему откровений Волоха.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Петр Порошенко встретился с "порохоботами" в свитере за 19 тысяч гривен.

Ранее стало известно, сколько власть потратит на пропаганду в 2019 году, когда Вятровичу и порохоботам увеличат финансирование.