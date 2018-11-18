В понедельник, 19 ноября, на Юге Украины и большинстве центральных областей, Черновицкой, части Ивано-Франковской и Львовской прогнозируют дождь с мокрым снегом, но некоторые регионы останутся сухими.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Cиноптик сообщила про циклон, который принесет налипание мокрого снега с порывистым ветром и гололедом. Температура воздуха будет без особых изменений. А вот "циклон, который собирался потрепать нервы водим, пешеходам, коммунальщикам 21 и 22 ноября", отменяется.



Во вторник, 20 ноября, непогода вероятна лишь на Востоке Украины, а 21 ноября снег полетает над западными областями.

В Киеве в ближайшие дни существенных осадков не предвидится. Ночью ожидаются незначительные морозы, днем ​​- около нуля, или небольшие "плюсы".

Как сообщала "Страна", синоптики сообщили, в каких регионах Украины выпадет снег на выходных.



Также после первого снега за сутки в Украине произошло более тысячи ДТП.