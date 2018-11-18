В Днепре на ул. Староказацкой появился мурал с достаточно устрашающей девушкой. Жители не могут разгадать посыла художника. Сам творец обещает завершить работу, когда улучшится погода. Об этом сообщает "Информатор".

Автор мурала, Тимур, рассказал, что сейчас он работает над несколькими такими панно. Все они посвящены временам года. Одну из стен в Каменском украшает картина, посвященная весне. В Днепре художник изобразил осень.

Работа над муралом началась еще в начале ноября, но пока что приостановлена, и композиция застыла в схематическом виде. Тимур сказал, что при такой влажности краска не будет нормально ложиться на стену. Работу над большой картиной возобновят, когда будет тепло. Завершенная работа, как обещает художник, должна порадовать местных жителей.

Фото: dp.informator.ua

Художник обещал завершить работу, когда погода наладится Фото: dp.informator.ua

Ранее в Днепре местные жители и общественники зарисовали черно-белые граффити со словами "Дивизия Галичина", который появился в одном из микрорайонов 29 апреля в честь 75-летия создания дивизии СС.

Также "Страна" писала, как в Киеве с Контрактовой площади исчез Ангел Веры.

Как сообщала "Страна", в Киеве на станции метро "Осокорки" появился мурал, который обойдется городскому бюджету в 3,65 миллиона гривен. Он фигурирует как социальная реклама на тему "укрепления национального единства".