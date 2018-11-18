Известный провластный блогер Карл Волох, который ранее признавался в распространении фейка о переговорах Порошенко и главы МВФ Кристин Лагард, рассказал о вынужденной коррупции сегодняшней власти. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"...та коррупция, которая сохраняется при нынешней власти (на порядок ниже, чем до 2014), является, во многом, вынужденной - главным образом, потому, что власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединенных путинско-олигархических информационных войск", - отметил Волох.

Он считает такую коррупцию самой сложной украинской проблемой, потому что "поддержку главных СМИ в Украине могут иметь политики, лояльные к Кремлю и олигархам".

Непонятно, что господин Волох имел в виду под "информационным противостоянием", на что, по его мнению идут ворованные украинской властью деньги. Не исключено, он намекает, что провластные СМИ и блогеры финансируются как раз за счет казнокрадства.

Как сообщала "Страна", президент Петр Порошенко встретился с "порохоботами" в свитере за 19 тысяч гривен.

Ранее стало известно, сколько власть потратит на пропаганду в 2019 году, когда Вятровичу и порохоботам увеличат финансирование.