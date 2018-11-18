В Шевченковском районе Киева пожарная машина по дороге на вызов провалилась под асфальт. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Спасатели ГосЧС ехали на пожар и не доехали из-за того, что провалились под асфальт", - говорится в сообщении. Инцидент произошел на Татарке, на улице Тропинина, 1.

В Главном управлении ГосЧС в Киеве пока не прокомментировали событие, но пользователи в комментариях уверены, что виной тому состояние украинских дорог.

Ранее "Страна" писала, как в Киеве горели четыре стоящих рядом авто. Владельцы заявили о поджоге.

Также стало известно, как в центре Киева загорелись строительные вагончики, дым окутал небо города.

Как сообщала "Страна", в центре Тернополя грузовик провалился под асфальт.