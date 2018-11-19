В воскресенье, 18 ноября, состоялся полуфинал шоу "Танцы со звездами", в котором четыре оставшиеся пары исполнили по два номера. Одна из пар покинула проект и теперь, 25 ноября, станет известно имя победителя в этом сезоне.

В этом эфире организаторы подготовили сюрпризы для зрителей. На танцпол с парой Павел Вишняков - Юлия Сахневич вышла выбывшая ранее Анита Луценко. С Иракли Макацарией и Яной Заец выступила Надя Дорофеева. С Лесей Никитюк и Максом Ежовым - Оля Полякова. С Игорем Ласточкиным и Илоной Гвоздевой - Юрий Ткач. Кроме того, в прямом эфире выступили Макс Барских и популярная группа "Kazka".

Первый танец

Трио Ласточкин-Гвоздева-Ткач подготовили фристайл в стиле скибиди. Влад Яма расхвалил танцоров за драйв и технику. Екатерина Кухар станцевала скибиди за судейским столом. А Дима Монатик поблагодарил за яркость и стиль. Оценка судей - 29 баллов.

Павел Вишняков и Юлия Сахневич продемонстрировали фьюжн-историю о том, как трудно терять близкого человека. Екатерина Кухар отметила нежность и трогательность номера, который, по ее словам, получился честным, теплым и чувственным. А Дима Монатик сказал, что ждет от пары хип-хопа. Оценка судей - 27 баллов.

Леся Никитюк, Макс Ежов и Ольга Полякова выбрали танго. Дима Монатик назвал танец горячим и опасным. Екатерине Кухар не хватило аккуратности и страсти. А Влад Яма признался, что Оля Полякова ему угрожала тем, что на паркете сегодня будут две "лестницы". Оценка судей - 21 балл.

Иракли Макацария и Яна Заец станцевали румбу. Екатерина Кухар назвала номер эротикой для взрослых. Дима Монатик сказал, что пара пошла во все тяжкие. Оценка судей - 29 баллов.

Второй танец

Леся Никитюк и Макс Ежов во второй раз станцевали фристайл в стиле дискотеки 90-х. Дима Монатик был в восторге. Влад Яма назвал танец какой-то "маза факой". А Екатерина Кухар напомнила, что Леся - единственная девушка, которая дошла до полуфинала. Оценка судей - 21 балл.

Затем на паркет вышел Павел Вишняков, Юлия Сахневич и Анита Луценко и показали пасадобль (после того, как трио стало перед судьями произошла небольшая заминка в эфире и он прервался). Оценка судей - 30 баллов.

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева показали аргентинское танго. Екатерина Кухар отметила умение Ласточкина балансировать между комическими и драматическими ролями. Дима Монатик похвалил пару за эмоции, но отметил, что ожидал большей напористости и динамичности в полуфинале. Влад Яма сказал, что Игорь Ласточкин, как танцор, совершил ощутимый рывок. Оценка судей - 29 баллов.

Иракли Макацария и Яна Заец вышли на танцпол с Надей Дорофеевой и станцевали хип-хоп. По словам Нади Дорофеевой, сальто, которое Иракли показал в конце номера, он поставил за сутки, хотя еще накануне не умел его делать. Оценка судей - 30 баллов.

После танцев на шоу выступила популярная группа Kazka.

А когда огласили результаты голосования, то оказалось, что из шоу выбыли Павел Вишняков и Юлия Сахневич. В финальной речи они поблагодарили команду и друг друга за совместную работу.

В следующем эфире 25 ноября определят победителя шоу, который получит кубок в этом сезоне.