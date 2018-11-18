В Китае в результате аварии на гонках 17-летняя немецкая гонщица "Формулы-3" София Флёрш получила перелом позвоночника. Об этом сообщает Autosport.

Немецкая гонщица участвовала в гонках в китайском Макао в это воскресенье. Девушка врезалась в металлическую конструкцию на скорости 270 км/ч. Во время госпитализации врачи констатировали, что у нее перелом позвоночника.

Кроме немки, в результате аварии также пострадали китайский пилот Шо Цубои, фотографы Чан Вен Ван и Минами Хироюки, а также маршал Чан Ча Ин.

Как сообщалось, эти гонки в Макао являются самыми престижными в "Формуле-3".

София Флёрш поломала позвоночник Фото: Motorsport

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Как сообщала "Страна", в марте этого года в Формуле - 1 появилась женщина-гонщица. Колумбийская гонщица Татьяна Кальдерон заключила соглашение с командой Sauber и теперь будет работать пилотом по развитию ("девелопмент-драйвером" - ред) с командой "Формулы-1".

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