Исполнитель обязанностей министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун советует не прерывать курс лечения антибиотиками, даже если стало лучше. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Каждый раз, когда кто-то на планете принимает антибиотики неоправданно (а так бывает, когда человек решает выпить курс антибиотиков без консультации врача/после советы друга/просто "для профилактики") бактерии становятся нечувствительными к ним. То есть не реагируют на лекарства и продолжают и дальше разрушать организм. Это явление называется антибиотикорезистентность", - отметила Супрун.

"Принимайте антибиотики лишь по назначению врача, не прерывайте курса лечения антибиотиками, даже если вам стало лучше, не используйте антибиотики, которые остались после курса приема, не делитесь антибиотиками с друзьями, родственниками, знакомыми, не принимайте их при вирусных заболеваниях", - добавила она.

Супрун также призвала регулярно мыть руки, избегать контакта с людьми, которые болеют, и вовремя делать прививки.

Как сообщала "Страна", в Украине за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 152 тысячи украинцев.

Ранее Супрун рассказала украинцам, что происходит в организме человека во время гриппа.

Также Супрун настаивает, что вакцина от гриппа абсолютно безопасна для людей.