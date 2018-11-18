Ученые предупреждают про возможность серьезных землетрясений в Закарпатской области. Об этом сообщают "Новости Ю".

По словам заместителя директора Института геофизики НАН Украины Александра Кендзера, пора разрушительного землетрясения на Закарпатье происходит раз в 100-120 лет, а последний разрушительное землетрясение было как раз в 1908 году.

Время от времени землетрясения на Закарпатье происходят, но разрушительной силы не имеют и относятся к 4 баллам. И вот сейчас сейсмолог Кендзера предупредил, что вероятность разрушительного землетрясения именно на Закарпатье очень высока.

Как сообщала "Страна", в последнее время землетрясения были зафиксированы в Италии и Румынии, которые не так далеко от Закарпатья. Эхо румынского землетрясения услышали жители Одесской области.

Также мы писали, как в день выборов президента страны город Боржоми в Грузии пострадал от сильного землетрясения.