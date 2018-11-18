Оболонский райсуд Киева может проигнорировать просьбу экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого дать показания в рамках процесса по делу Виктора Януковича, поскольку это не повлияет на решение суда, но может отодвинуть сроки вынесения приговора. Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на источники в генпрокуратуре, близкие к процессу.

"Слушать показания Ставицкого никто не будет, так как уже ничто не повлияет на суть приговора Януковичу. Решено, что суд должен проигнорировать его запросы. Либо, если ситуация на процессе по Януковичу будет того требовать - отказать Ставицкому в праве давать показания по этому делу официально", - пояснил источник.

Задача, по мнению источника, завершить как можно скорее процесс.

"А значит не нужны сюрпризы и неожиданности, которые готовят адвокаты. Тем более не выгодно, чтобы Ставицкий получил площадку для публичных опровержений обвинений, котрые ему ранее выдвинул генеральный прокурор", - добавил собеседник издания.

Напомним, ране в ходе интервью в студии израильского телеканала Iland.tv Эдуард Ставицкий сообщил, что намерен дать показания по делу Януковича и что имеющиеся у него данные "могут существенно повлиять на ход процесса, который идет в Оболонском суде города Киева".

Также Ставицкий добавил, что в ноябре 2016 г. заместители Луценко Евгений Енин и Анжела Стрижевская тайно проводили с ним встречу на территории Израиля и предлагали ему закрыть все уголовные дела против него в обмен на показания против Януковича. После этого защита экс-президента Виктора Януковича подала ходатайство в Оболонский районный суд Киева о допросе Ставицкого.

Ожидается, что вопрос будет решаться в понедельник, 19 ноября, в ходе очередного заседания суда по делу Януковича.

Ранее "Страна" писала о том, как травма Януковича в Москве может сорвать приговор экс-президенту в Киеве.