Министр социальной политики Украины Андрей Рева объяснил, почему он потребовал декларировать заработки украинцев, трудоустроенных за границей.

"Я сказал о необходимости декларировать доходы, чтобы правильно рассчитать размер субсидии, а не для того, чтобы обложить эти доходы налогом. Иначе выходит, у заробитчан двойное преимущество над обычными гражданами", - сказал министр в комментарии "Стране".

"Заробитчане находятся за границей, они платят налоги в стране пребывания и не претендуют на субсидии в Украине. Субсидии могут получать только те, кто проживает в Украине. При этом, те, кто желает получить субсидию, обязаны декларировать всем свои доходы: как те, которые они получают в Украине, так и те, которые они получают из-за границы. На деле ситуация выглядит следующим образом: те, кто живет и работает в Украине, платит налоги, ЕСВ, часто не может получить субсидию, так как честно декларирует все свои доходы. Именно за счёт уплаченных ими налогов государство предоставляет субсидии гражданам", заявил Андрей Рева.

"Что касается тех, кто получает доходы из-за рубежа, как правило, их не декларирует при обращении за субсидией. В результате, субсидия им назначается в большем размере, нежели это могло бы быть, если бы они честно задекларировал свои доходы. За этот праздник жизни платим мы с Вами - те, кто живет и платит налоги в Украине", утверждает министр социальной политики.

"В первом полугодии 2018 года официально было переведено в Украину 6,5 млрд долларов США. В декларациях граждан, которые обращаются за субсидиями они не отражены. А должны быть отражены. Заробитчане, которые присылают денежные переводы в Украину, налоги уже заплатили в стране пребывания, поэтому требовать налогообложения денежных переводов нельзя - это было бы двойное налогообложение. Но когда человек обращается за субсидией, он обязан указать этот доход, ибо эти деньги он использует на собственное потребление. Если он не хочет их декларировать - нет проблем, не обращайтесь за субсидией", пояснил Андрей Рева.

Ранее "Страна" сообщала, что в 2019 году поток заробитчан в Польшу начнет иссякать, а также о том, что заробитчане из Украины получают в Польше как поляки, а тратят меньше.