Полицейские задержали одного из грабителей инкассаторского автомобиля в Ирпене, который на пару с приятелем похитил 1,8 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.

"Всего грабители похитили из инкассаторской машины в Ирпене 5 банковских кассет. По информации банка, в них было 1,8 миллионов гривен. Сейчас деньги изъяты и находятся в отделе полиции", - говорится в сообщении.

Автомобиль с характерным повреждением, на котором скрылись грабители и задели другую машину, полиция обнаружила в Киеве. Преступники уже успели заменить номерные знаки. А старые госзнаки выбросили в канализацию. Недалеко от внедорожника правоохранители выявили подозрительного мужчину, похожего на разыскиваемого грабителя. "Во время личного досмотра у него из кармана правоохранители изъяли большие пакеты - именно в них злоумышленник собирался переносить крупную сумму денег", - отметили в полиции.

Фото: kv.npu.gov.ua

Полицейские изъяли автомобиль. Во время его осмотра с участием работников "ПриватБанка" выявлено 5 кассет с деньгами. Задержанный мужчина сейчас находится в изоляторе временного содержания.

Известно, что он родом из Житомирской области, имеет 15-летний "стаж" пребывания в местах лишения свободы за совершение разбоев и грабежей. Последний раз он был приговорен к 10 годам за совершение разбойного нападения на квартиру, хозяин которой погиб от тяжких телесных повреждений. Подозреваемый был освобожден раньше срока по так называемому "закону Савченко".

Сейчас работники полиции устанавливают личности других участников преступления и принимают меры по их задержанию. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).

Фото: kv.npu.gov.ua

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