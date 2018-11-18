Жители поселка под Одессой перекрыли дорогу, где на темном перекрестке женщину сбили сразу два автомобиля
Возле поселка Хлебодарское Одесской области женщину на пешеходном переходе сбили сразу две машины. Пострадавшая скончалась на месте. Об этом сообщает "Думская".
Инцидент произошел в районе автобусной остановки. Очевидцы видели, как Fiat сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Она упала, и на нее наехал автомобиль Volvo. Местные жители говорят, что авария произошла из-за отсутствия освещения на пешеходном переходе.
"Трасса не оснащена ни светофором, ни элементарно нормальным освещением. Я сама ежедневно стою по 10-15 минут перед пешеходным переходом, чтоб перейти дорогу. Наезды в нашем районе не редкость, хотя смертельных исходов не было давно. Неужели должны гибнуть люди, чтоб добиться справедливости, чтоб выделили бюджет на освещение и светофор", - отметила жительница Хлебодарского Виктория Карауш.
По состоянии на 14:25 местные жители перекрывают Маякскую трассу, требуя решить вопрос с освещением трассы и установкой светофора. Ждут приезда чиновников.
Фото: dumskaya.net
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