Возле поселка Хлебодарское Одесской области женщину на пешеходном переходе сбили сразу две машины. Пострадавшая скончалась на месте. Об этом сообщает "Думская".

Инцидент произошел в районе автобусной остановки. Очевидцы видели, как Fiat сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Она упала, и на нее наехал автомобиль Volvo. Местные жители говорят, что авария произошла из-за отсутствия освещения на пешеходном переходе.

"Трасса не оснащена ни светофором, ни элементарно нормальным освещением. Я сама ежедневно стою по 10-15 минут перед пешеходным переходом, чтоб перейти дорогу. Наезды в нашем районе не редкость, хотя смертельных исходов не было давно. Неужели должны гибнуть люди, чтоб добиться справедливости, чтоб выделили бюджет на освещение и светофор", - отметила жительница Хлебодарского Виктория Карауш.

По состоянии на 14:25 местные жители перекрывают Маякскую трассу, требуя решить вопрос с освещением трассы и установкой светофора. Ждут приезда чиновников.

Фото: dumskaya.net

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