Полиция Мальты установила причастных к убийству журналистки Дафны Каруани Галиции, которую взорвали на Мальте в машине. Об этом сообщает радио Свобода.

В качестве подозреваемых в организации убийства по делу проходят два человека, еще трое – исполнители. Имена подозреваемых не разглашаются. Следствие пришло к выводу, что соучастники имели различные мотивы убийства журналистки.

Фото: timesofmalta.com

Напомним, журналистка Дафна Каруана Галиция погибла 16 октября 2017 года. Она занималась расследованиями коррупции в проекте Panama Papers, а также возможную причастность к коррупции премьер-министра страны, его семьи и окружения. Взрывчатку прикрепили под ее машиной и привели в действие дистанционно. Взрыв был настолько мощным, что машина вылетела с дороги, а ее обломки разбросало по полю.

Также "Страна" писала, что на Мальте обещают €1 миллион за информацию о тех, кто взорвал журналистку.

Ранее в болгарском городе Русе жестоко убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову.