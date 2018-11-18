В спальном районе Тернополя 17 ноября неизвестный подложил в почтовый ящик одного из подъезда по улице 15 Апреля боевую гранату. Ее обнаружили и обезвредили сотрудники полиции. Об этом сообщает сайт "20 минут".

Взрывчатку подбросили в период между 19:30 и 19:45. Как рассказала жительница дома, она вышла в магазин, а когда вернулась, то увидела полицейских и огороженный дом. Женщине сказали, что в почтовом ящике кто-то оставил гранату. Известно также, что во время работы в подъезде полицейских из него никого не выпускали и никого не впускали.

Патрульные полицейские на месте происшествия подтвердили, что обнаруженная граната была боевой, но ее уже обезвредили. Сейчас полиция выясняет, кому именно подбросили гранату и ищет тех, кто это сделал.

Как сообщала "Страна", в Запорожье неизвестный бросил гранату в трех случайных прохожих и сбежал.

Напомним, в харьковском метро задержали мужчину с гранатометом и гранатами.

Ранее стало известно, что в Киеве мужчина пришел в магазин, угрожал взорвать его гранатой, а потом сказал, что это шутка.