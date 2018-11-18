В Дубае стартовала 87-я сессия Генассамблея Интерпола, в ее работе принимает участие делегация из Украины во главе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и председателем Нацполиции Сергеем Князевым. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Делегация Украины собирается сделать все, чтобы не допустить избрания представителя МВД России главой Интерпола.

"Это одна из глобальных гибридных угроз современному миру!", – написал Аваков в Twitter.

"Не могу допустить мысли, что Интерпол вернется к своей трагической истории 1938–1945 гг., когда Интерполом руководили Гейндрих и Кальтенбруннер, а штаб-квартира после аншлюса Австрии была перенесена в Берлин!", - добавил позже Аваков.

"Интерпол должен остаться внеполитической организацией и развиваться как эффективный инструмент сотрудничества всех стран в борьбе против международного криминала", - отметил Аваков в Facebook.

Фото: npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", главой Интерпола может стать гражданин Российской Федерации Александр Прокопчук.

Ранее в субботу, 17 ноября, началась акция протеста с целью отставки главы МВД Арсена Авакова. Организаторы акции назвали причины, по которым глава Аваков должен уйти в отставку: нераскрытые убийства и нападения на гражданских активистов из "списка Гандзюк"; нераскрытые убийства Павла Шеремета, Ирины Ноздровской и Кати Гандзюк; саботаж расследований его подчиненными на местах и ненаказанные следователи; не видит заказного характера нападений на общественников.