В Киеве полицейские задержали помощника народного депутата Надежды Савченко Валерия Мисийко. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"При появлении полицейских Мисийко предъявил удостоверение помощника народного депутата. Сопровождавшие его люди, в числе которых была и сестра нардепа Вера Савченко, попытались оттеснить полицейских. Сам Мисийко тоже сопротивлялся задержанию, пытаясь отойти в сторону", - говорится в сообщении.

Правоохранители окружили мужчину и надели на него наручники. Вера Савченко попыталась пробиться к Мисийко, но полицейские ее оттеснили. На место событий прибыло подкрепление: спецназовцы в бронежилетах выстроились цепочкой, отгородив Мисийко от сторонников.

В результате полицейские задержали также одного из участников столкновений, которые особенно активно пытались помешать им задерживать помощника нардепа. Причины задержания в полиции пока не озвучили.

Фото: censor.net.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве на Михайловской площади 18 ноября собралось около двухсот человек по призыву "белой Балаклавы". Собравшиеся требовали смены власти, а также подписывали "протокол собрания украинского народа".

Напомним, 7 ноября, Вера Савченко заявила, что ее сестра Надежда Савченко, которая сейчас находится в СИЗО, будет участвовать в президентских выборах-2019 в качестве кандидата.

Вера Савченко заявила, что средства на предвыборную кампанию будет просить у тех, кто поддерживает Надежду Савченко. По ее словам, на сбор финансов осталось всего два месяца.