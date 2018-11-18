Министр социальной политики Андрей Рева заявил о необходимости ввести обязательные декларации для украинцев, трудоустроенных за границей. Он отметил, что заробитчане пересылают домой ежегодно порядка $6,5 млрд. Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".

"Люди, которые работают в Украине, платят подоходный налог, платят ЕСВ. Их доходы учитываются. И, как правило, они не могут претендовать на субсидии, потому что они работают по "белому", удерживают и бюджетников и пенсионеров, и сами себя содержат. А кто работает за рубежом, пересылает сюда средства. Эти средства попадают в конкретные домохозяйства. 6,5 миллиарда долларов", - заявил министр.

По его словам, эти средства тоже следует считать доходами физических лиц и они должны облагаться налогом.

"Доход, потому что он используется на собственное потребление. Мы попросили: пожалуйста, задекларируйте! Потому что это реально деньги, которые вы получаете на собственное потребление. Так вот, на сегодня, когда мы говорили о 1 июня 2018, эти средства никак в декларациях наших субсидиантов не были указаны. Поэтому мы тоже провели проверку, верификацию для того, чтобы выяснить, кто у нас тоже скрывает те или иные доходы", - добавил Рева.

Позже министр социальной политики Украины Андрей Рева объяснил, почему он потребовал декларировать заработки украинцев, трудоустроенных за границей.

"Я сказал о необходимости декларировать доходы, чтобы правильно рассчитать размер субсидии, а не для того, чтобы обложить эти доходы налогом. Иначе выходит, у заробитчан двойное преимущество над обычными гражданами", - сказал министр в комментарии "Стране".

"Заробитчане находятся за границей, они платят налоги в стране пребывания и не претендуют на субсидии в Украине. Субсидии могут получать только те, кто проживает в Украине. При этом, те, кто желает получить субсидию, обязаны декларировать всем свои доходы: как те, которые они получают в Украине, так и те, которые они получают из-за границы. На деле ситуация выглядит следующим образом: те, кто живет и работает в Украине, платит налоги, ЕСВ, часто не может получить субсидию, так как честно декларирует все свои доходы. Именно за счёт уплаченных ими налогов государство предоставляет субсидии гражданам", заявил Андрей Рева.

"Что касается тех, кто получает доходы из-за рубежа, как правило, их не декларирует при обращении за субсидией. В результате, субсидия им назначается в большем размере, нежели это могло бы быть, если бы они честно задекларировал свои доходы. За этот праздник жизни платим мы с Вами - те, кто живет и платит налоги в Украине", утверждает министр социальной политики.

"В первом полугодии 2018 года официально было переведено в Украину 6,5 млрд долларов США. В декларациях граждан, которые обращаются за субсидиями они не отражены. А должны быть отражены. Заробитчане, которые присылают денежные переводы в Украину, налоги уже заплатили в стране пребывания, поэтому требовать налогообложения денежных переводов нельзя - это было бы двойное налогообложение. Но когда человек обращается за субсидией, он обязан указать этот доход, ибо эти деньги он использует на собственное потребление. Если он не хочет их декларировать - нет проблем, не обращайтесь за субсидией", пояснил Андрей Рева.

Как сообщала "Страна", в ЕБРР опасаются, что на экономику Украины затормозят не только отъезд заробитчан, но и выборы.

Напомним также, что в НБУ прогнозируют, что в 2019 году поток заробитчан в Польшу начнет иссякать.

Также стало известно, что вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко три года подряд вносила в свою электронную декларацию недостоверные данные.