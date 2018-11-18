Пользователи соцсетей обсуждают очередное нападение на журналиста NewsOne Богдана Аминова. Ему в лицо плюнул Ростислав Федорко из Братства Корчинского.

В НСЖУ потребовали публичного отчета полиции и напомнили, что нападение является третьим по счету. Глава НСЖУ Сергей Томиленко уверен, что новые нападения на представителей СМИ провоцирует "системная безнаказанность за преступления и агрессивная антижурналистская риторика политиков".

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Позже глава НСЖУ опубликовал более развернутый комментарий.

"Те, кто безнаказанно разворачивал колючую проволоку перед национальными телеканалами Newsone и Zik, кто жег Интер, кто в прямом эфире бил девушек-журналисток продолжают находиться в зоне комфорта. А не в зоне отбывания наказаний за нападения на журналистов", сетует Томиленко.

"Канадский журналист Майкл Колборн жестоко избит праворадикалами сегодня в Киеве - один угодил ему в лицо, а другой распылил слезоточивый газ. Первым об инциденте сообщил американский журналист Christopher Miller (именно Крис является автором этого фото), национальная полиция информирует об открытии уголовного производства. Посол Канады в Украине Роман Ващук убежден, что "уголовные и ненавистные действия крайне правых радикалов заслуживают эффективную и убедительную реакцию полиции", пишет Томиленко.

"Параллельно с нападением на канадского журналиста, радикалы грубо препятствовали сегодня работе и журналиста телеканала Newsone Bogdan Aminov. Народный депутат Оксана Корчинский при этом обвинила в провокациях именно журналистов, выполняющих на митингах свою профессиональную работу. Опасные реалии. Это о правах человека в Украине. И о работе журналистов", заключает глава НСЖУ.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Коллега Богдана Аминова телеведущая Диана Панченко рассказала, что плевок в лицо журналиста можно сравнить с последствиями борьбы за идеи Майдана. А нардепа Оксану Корчинскую предложила лишить мандата за причастность к случившемуся.

"Наплевали на то, за что так рьяно боролись 5 лет назад на Майдане. На свободу, на честь, на достоинство. Насилие всегда порождает насилие. Ложь порождает ложь. Тогда они бросали коктейли молотова в беркут и вв-шников. Сегодня - бьют журналистов...", - отметила Панченко.

Фото: Диана Панченко/facebook.com

Журналист Ольга Шарий анализирует связь между действиями нардепа Оксаны Корчинской и ответом радикалов. Она уверена, что за такое оскорбление журналиста радикал должен как минимум провести срок в тюрьме.

Фото: facebook.com/bondarenkoolyaa

"Безнаказанность. Нападения на сотрудников СМИ, давление на целые редакции, убийства журналистов - кто понёс за это ответственность? Да за единичными исключениями никто", пишет в Facebook журналист 112 канала Владимир Полуев.

"Отсутствие цеховой солидарности. Все привыкли делить каналы, интернет-СМИ и прочие масс-медиа по принципу «свой-чужой». Во-первых, так мыслят сами журналисты. Делят СМИ на правильные и неправильные. С хорошей риторикой или плохой. Провластной или оппозиционной. Мол, если обидели коллег из другого лагеря, ну значит не такие уж вы и коллеги. Принятие и поощрение обществом. Вот нравится лично вам данный сайт/канал/журналист/контент - значит руки прочь, не трогать. Если же СМИ озвучивает что-то неприятное или даёт слово «не тем» - проучить негодяев. Да многие и сами рады приобщиться к этому процессу например «безобидно» устраивая обструкцию в соцсетях", пишет Полуев.

"Самое печальное, что врача, который выпишет рецепт и убедит больного пройти курс лечения пока не наблюдается", резюмирует журналист.

Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001386601794

Как сообщала "Страна", на журналиста NewsOne напали после того, как к нему подошла жена Корчинского и попросила "по-хорошему уйти с митинга и не провоцировать парней". Сразу после этого журналисту плюнули в лицо.

В полиции сообщили, что устанавливают все обстоятельства происшествия. А тем временем в Интернете появилось видео нападения.