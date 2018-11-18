Названа новая дата объединительного собора украинской поместной церкви, во время которого представители украинских православных церквей должны принять решение об объединении церкви и избрать ее предстоятеля, который и получит Томос у Варфоломея I, снова перенесен.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники в церковных кругах. Следующей вероятной датой проведения собора называется 9-10 декабря.

Этот собор переносился уже дважды. Вначале его проведение было заявлено на октябрь, затем звучала дата 22 ноября, но ее также опровергли у Филарета.

Впрочем, и в новой дате, которую озвучили СМИ, сторонники Филарета также сомневаются.

"Новые даты "кругами" взяты с потолка - "слышали звон да не знают, где он". Как и ранее озвученная на 11 сентября дата принятия Томоса. Так что заранее предупреждаю - как и в случае с "Томосом 11 сентября", "Собор 9 декабря" придется переносить", - написал в Facebook пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря в комментарии к новости о новой дате Собора.

Ранее "Страна" сообщала, что готовят украинские власти для получения Томоса, а также о том, что в АП отказались показывать журналистам соглашение Порошенко и Варфоломея.