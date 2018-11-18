В зоне ООС на Донбассе боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины за последние сутки. Один украинский военнослужащий погиб. Об этом сообщили в пресс-службе штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Зафиксировано 10 случаев применения вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Во время боевых действий, 17 ноября, ранения несовместимое с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил" - говорится в сводке штаба ООС.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Песчаное, Желобок, Новотошковское, Орехово, Вильный, Троицкое и Светлодарск. "Вблизи Желобка, хутора Вильный и Светлодарска противник вел огонь из минометов 120-го калибра. По опорным пунктам неподалеку Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского и Широкино оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов" – отметили в штабе ООС.

"С начала текущих суток противник, из гранатометов и стрелкового оружия, вел огонь неподалеку Гнутово. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет" - подытожили в штабе ООС. По данным украинской разведки, за прошедшие сутки двое боевиков были уничтожены, еще двое получили ранения.

Как сообщала "Страна", секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что СМИ могут освещать нарушения сепаратистов из так называемой "ДНР/ЛНР", но информационно поддерживать страну-агрессора - это преступление.

Также "Страна" писала, что двух погибших на Донбассе украинских военных посмертно представят к государственным наградам.