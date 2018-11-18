Глава НСЖУ Сергей Томиленко рассказал о грубом препятствовании журналисткой деятельности после третьего по счету нападения радикалов на журналистов NewsOne - в лицо журналисту NewsOne Богдану Аминову плюнул член "Братства" Дмитрия Корчинского, которого зовут Ростислав Федорко. Случившуюся ситуацию Томиленко прокомментировал на своей странице в Facebook.

"Публичное унижение журналиста, которого оплевал радикал, и реакция народного депутата Оксаны Корчинской, которая считает, что именно съемочная группа телеканала "провоцирует" агрессию - это очередное подтверждение печальных украинских реалий. Ситуация с физической безопасностью журналистов является чрезвычайной. Системная безнаказанность за преступления и агрессивная антижурналистская риторика политиков провоцируют новые нападения. Для телеканала Newsone - это уже третья атака на журналистов при исполнении обязанностей в течение этой осени. А по Украине с начала 2017 года зафиксировано более 160 инцидентов физической агрессии в отношении журналистов.

НСЖУ продолжает требовать публичного отчета руководителей правоохранительных органов о результатах расследований преступлений против журналистов", - отметил Сергей Томиленко.

Как сообщала "Страна", на журналиста NewsOne напали после того, как к нему подошла жена Корчинского и попросила "по-хорошему уйти с митинга и не провоцировать парней". Сразу после этого журналисту плюнули в лицо.

В полиции сообщили, что устанавливают все обстоятельства происшествия. А тем временем в Интернете появилось видео нападения.