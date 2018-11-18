Песков рассказал, чем занимается Владимир Путин во время долгих перелетов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что во время долгих перелетов Владимир Путин работает с документами и просматривает дайджесты средств массовой информации. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия-1".
Песков пояснил, что под документами имеет в виду каждодневные указы и распоряжения администрации президента. В пресс-службе также напомнили, что сначала указы должны быть подписаны российским лидером.
"Иногда смотрит телевизионные дайджесты, которые ему готовят, читает дайджесты средств массовой информации", - сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что на чтение художественной литературы у президента остаётся мало времени.
Владимир Путин в самолете Фото: "РИА Новости"/Михаил Климентьев
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