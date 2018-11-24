В Египте археологи нашли гробницу времен фараонов XIX династии, относящуюся к XIII веку до нашей эры. Об этом передает ТАСС.

Находку сделали в историческом регионе Аль-Барр аль-Гарби близ города Луксор на юге страны, заявил министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани.

В усыпальнице найдены два хорошо сохранившихся саркофага, в которых находятся мумии. Стены самого захоронения покрыты разноцветными фресками и иероглифическими письменами.

По словам министра, захоронение принадлежит одному из приближенных к древнеегипетским правителям лицу, имя которого транскрибируется как Фаорхатеп. Фараоны XIX династии находились у власти в Древнем Египте с 1292 по 1186 год до н.э.

Также помимо двух саркофагов с мумиями, археологи обнаружили в том же захоронении более 1 тысячи фаянсовых ритуальных фигурок ушебти - небольших статуэток, изображающих различные древнеегипетские божества, - несколько свитков папирусов и десятки других артефактов эпохи фараонов.

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