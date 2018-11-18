В воскресенье, 18 ноября, несколько десятков жителей Одесской области перекрыли трассу Одесса - Южный возле села Крыжановка. Об этом сообщает "Думская".

По словам депутата Крыжановского сельсовета Сергея Колодяжного, люди добиваются включения отопления в ЖК "Европейский". Протестующие обвиняют застройщика - фирму "Реал-Инвест" в лице Константина Дондова. Отмечается, что этот застройщик является также владельцем котельной в жилом комплексе.

"Несмотря на обещания чиновников найти выход из положения, без тепла по-прежнему остаются более 500 квартир этого жилого комплекса", - говорится в сообщении.

Судя по видео, люди ходят непрерывной цепью перед автомобилистами. У некоторых в руках плакаты с лозунгами: "Дондов, дай тепло!". Трасса перекрыта в течение часа. В очереди стоят как легковые машины, так и фуры. На месте полиция, начальник Лиманского РОВД.

Эта же группа граждан перекрывала улицу Бочарова во вторник, 13 ноября, в районе улицы Семена Палия, а также пикетировала областную администрацию.

Как сообщала "Страна", "Нафтогаз" переложил ответственность за отключения городов от тепла на местные власти.

Ранее мы писали о том, что по схеме Смелы без тепла может остаться еще пол-Украины.

Как уже писала "Страна", во многих городах тариф на тепло вырастет намного больше, чем обещало правительство - вместо 15-16% цены на тепло поднимают на 30% и больше. Скажем, в Смеле за тепло будут платить 88 грн./кв.м, то есть, за двушку в 50 кв.м - почти 4,5 тыс. грн. в месяц. Понятно, что такая цена спровоцирует увеличение долгов со стороны населения.