В воскресенье, 18 ноября, марш в защиту трансгендеров, организованный Amnesty International Ukraine в центре Киева, продлился всего несколько минут. Ультраправые радикалы сорвали "Трансмарш", при этом пострадали двое участников акции и двое журналистов.

"Страна" собрала всю информацию о сегодняшнем столкновении: что говорят организаторы акции, против чего протестовали радикалы, кто пострадал и кто участвовал в нападении.

В чем была идея марша

Марш был посвящен памяти трансгендерных людей, погибших от насилия. Дату 18 ноября выбрали, поскольку 20 ноября во всем мире проходит День памяти жертв трансфобной ненависти. По данным ведущей европейской Трансгендерной организации TGEU, только за прошлый год было зафиксировано 325 убийств транс-людей в мире. Правозащитники отмечают, что реальная цифра жертв может быть больше.

Целью участников марша было напомнить обществу что дискриминация и безнаказанное насилие над трансгендерными людьми, и любыми людьми вообще, недопустимы.

"Люди собираются, чтобы вспомнить близких, которых они потеряли. Чтобы открыто заявить, что такое не должно происходить. Никогда и ни с кем", - сообщила накануне мероприятия директор Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук.

Она уточнила, что группы агрессивных радикалов перед проведением марша заявили, что собираются сорвать шествие, а некоторые из них в комментариях открыто писали, что стоит принести тротил и взорвать всех участников и участников вместе. И что этим нарушается базовое право человека - право на мирное собрание.

"Мне невероятно больно, что сейчас, в 2018 году, живя в свободной стране, я до сих пор должна бояться выйти на мирное собрание. Сейчас, после того, как сотни тысяч людей отстаивали свое право на свободу на Майдане, после того как еще тысячи заплатили своими жизнями за свободу от внешней агрессии, я должна бояться выйти на улицу, чтобы почтить память погибших? Серьезно?" - заявила глава Amnesty International Ukraine перед маршем.

Изначально проведение марша планировали на Михайловской площади, но из-за угроз его перенесли к красному корпусу университета Имени Шевченко.

Что происходило в центре Киева

С утра полиция дежурила по периметру парка Шевченко, но после того, как туда стали подтягиваться протестующие против проведения мероприятия, правоохранители попросили участников марша переместиться ко входу в метро Университет неподалеку. По данным полиции, за порядком в районе проведения марша следили около 600 полицейских.

В числе противников акции были замечены члены организаций "Братство" Дмитрия Корчинского", "Традиция и порядок", "Христианский национальный фронт", "Катехон", "Сестринство святой Ольги", а также несколько сторонников С14.

Фото: twitter.com/ColborneMichael

Как рассказала Оксана Покальчук, по дороге к метро полиция не охраняла участников марша. У метро они развернули плакаты с требованиями разрешить трансгендерам усыновлять детей. Также они требовали у МОЗ утвердить новый клинический протокол по медпомощи трансгендерам и включить гендерную принадлежность перечень признаков, по которым проявление насилия должно считаться преступлением на почве ненависти. Но простоять удалось не более 10 минут.

Фото: facebook.com/olena.shevchenko.5876

Противники марша начали бросать дымовые шашки, в том числе на дорогу, распылять газовые баллончики. А также скандировать "Слава нации — смерть врагам!" и "Украина превыше всего!"

Фото: twitter.com/ColborneMichael

На акции появилась нардеп Оксана Корчинская (жена лидера "Братства" Дмитрия Корчинского), которая сообщила, что является соорганизатором митинга против Трансмарша. По ее словам, активисты требуют не допустить усыновления детей трансгендерами.

Полиция оттеснила людей с плакатами в метро и преградила дорогу туда радикалам во избежание столкновений. Участники Трансмарша разъехались с места столкновения.

Кто пострадал

В ходе противостояния двум участницам распылили перцовый газ в лицо. Их отправили в больницу скорой.

Фото: twitter.com/ColborneMichael

Фото: Вести

Также при этом пострадал фотокорреспондент из Канады Майкл Колборн, на него напали двое неизвестных. Один ударил в лицо, второй распылил баллончик, после чего они убежали. Иностранец передал полиции фото нападавших со спины, которые успел сделать. По данному факту полиция открыла производство по статье "хулиганство".

Фото: twitter.com/ChristopherJM

В числе пострадавших от действий радикалов и корреспондент телеканала Newsone Богдан Аминов, который освещал акцию.

К нему подошла нардеп Оксана Корчинская, которая заявила, что телеканал провоцирует противников марша трансгендерных людей и начала прогонять журналистов. Сразу после этого один из праворадикалов плюнул в Богдана Аминова.

"Мы пришли освещать акцию противников марша памяти трансгендерных людей, погибших насильственным путем. Поскольку пришли активисты, которые выступали против такого марша, очевидно, марш решили перенести или отменить, потому что трансгендерных людей мы не увидели. Они планировали собраться возле "красного корпуса" института имени Шевченко и пройти до Майдана Независимости. В данный момент заканчивается митинг представителей религиозных и националистических организаций, которые выступили против проведения марша. Во время прямого эфира ко мне подошла народный депутат Оксана Корчинская и заявила, что мы якобы провоцируем противников марша трансгендерных людей и начала нас прогонять. Безопасно освещать это мероприятие нам не удалось, произошло нарушение статьи 171 "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" Уголовного кодекса Украины. В этот момент полиции рядом не было", - рассказал корреспондент.

На время написания материала, полиция не сообщила о возбуждении уголовного производства по факту нападения на журналиста NewsOne.

Случай с Богданом Аминовым - уже третья атака на журналистов телеканала со стороны националистов "Братства". Ранее националистка Елена Слюсар в прямом эфире ударила журналистку Дарину Билеру. А 10 октября около здания МВД напали на журналистку телеканала Анастасию Пшеничную.

Идентификация нападавших

Журналистка Ольга Шарий сообщила, что человека, напавшего на журналиста NewsOne Богдана Аминова, зовут Ростислав Федорко. Он является членом "Братства" Дмитрия Корчинского.

По ее словам, именно Федорко полгода назад выдал себя за монаха УПЦ МП, который дал интервью братству и рассказал, что против украинского языка и не признает аннексию Крыма. Также, он мог напасть на Виталия Шабунина во время акции НАБУ.

"После того, как он плюнул в корра НьюсВан, он побежал за нашей девочкой, пока она не остановила машину полицейских. Ну, это если будет очень сложно найти полиции, кто это делает", - написала Ольга Шарий.

У Федорко есть страница в Facebook. На ней он агитирует за Томос, называет боксера Александра Усика "лицемерной курвой" и делится всеми эфирами Корчинского.

Реакция на нападение

Глава НСЖУ Сергей Томиленко потребовали публичного отчета полиции о нападении на журналиста NewsOne.

"Публичное унижение журналиста, которого оплевал радикал, и реакция народного депутата Оксаны Корчинской, которая считает, что именно съемочная группа телеканала "провоцирует" агрессию - это очередное подтверждение печальных украинских реалий. Ситуация с физической безопасностью журналистов является чрезвычайной. Системная безнаказанность за преступления и агрессивная антижурналистская риторика политиков провоцируют новые нападения. Для телеканала Newsone - это уже третья атака на журналистов при исполнении обязанностей в течение этой осени. А по Украине с начала 2017 года зафиксировано более 160 инцидентов физической агрессии в отношении журналистов. НСЖУ продолжает требовать публичного отчета руководителей правоохранительных органов о результатах расследований преступлений против журналистов", - написал Сергей Томиленко в Facebook.

Телеведущая на канале NewsOne Диана Панченко написала в соцсети, что сегодня в лицо плюнули всей стране.

"Сегодня плюнули в лицо не журналисту NewsOne Богдану Аминову. В лицо плюнули всей стране. Наплевали на то, за что так рьяно боролись 5 лет назад на Майдане. На свободу, на честь, на достоинство. Насилие всегда порождает насилие. Ложь порождает ложь. Тогда они бросали коктейли молотова в беркут и вв-шников. Сегодня - бьют журналистов. P.S. Считаю, что Корчинскую нужно лишить мандата. Уверена, что этого не произойдёт", - написала телеведущая.

Участники марша памяти трансгендерных людей возмущены действиями полиции.

"Полиция разогнала Транс марш, загнав активистов в метро, и требовала спуститься вниз на станцию, хотя там были потенциальные нападавшие; а правые продолжили свою акцию "за традиционные ценности". Когда меня спросят, как в Украине с правами человека, я вспомню ситуацию, когда загнанные в метро и окруженные полицией активисты скандируют "Права человека превыше всего". Ужасно, что акция против ненависти было сорвана из-за ненависти. Это все, что нужно знать о толерантности и соблюдения права на мирные собрания".

"Сегодня манифестация, проведенная в Киеве, была заблокирована из-за нападения ультраправых. Полиция не защитила нас и подтолкнула нас к эвакуации после того, как ультраправые напали на нас газовыми баллончиками и шашками. Мы скандировали "Права человека выше всего". Украина, похоже, находится под контролем ультрарадикалов".

Общественная организация Insight LGBTQ NGO обнародовала заявление по срыву Трансмарша, в котором заявили, что в Украине устанавливается праворадикальная диктатура.

"18 ноября должен состояться марш к Международному дню памяти трансгендерных людей. Проведение марша было сорвано, зато удалось провести короткий митинг, который длился двадцать минут.

Накануне марша нам пришлось изменить место проведения из соображений безопасности, несмотря на то, что все наши действия были согласованы с полицией и местными органами власти. Зато уже сегодня, за 15 минут до начала акции, полиция фактически второй раз перенесла место сбора к выходу из м. Университет. У анонсированного места проведения, Красного корпуса, проходили акции праворадикальных и религиозных групп, часть из которых начала перемещаться к м. Университет. Несколько раз представители праворадикалов бросали дымовые шашки вблизи участников и участниц Транс марша.

Нам удалось развернуть радужные и транс-флаги, а также баннеры с нашими лозунгами и требованиями. Инна Ирискина - координатор трансгендерного направления ОО "Инсайт" произнесла речь о повестки и необходимости этого митинга. Некоторые правые протолкались к толпе и пытались перекрикивать речь, скандировали "Позор". Полиция вновь охраняла не тех, кого должна.

Внезапно полиция начала буквально толкать всех участников и участниц к входу в метро. Полиция в грубой форме приказала "сворачиваться", а также пыталась убрать у участниц митинга барабаны, поскольку "это не цирк". Уже в вестибюле м. Университет все начали скандировать "Права человека превыше всего", в ответ слышалось - "Позор".

Сейчас уже известно о нападениях праворадикалов на участников митинга. Пострадали две девушки, которым в лицо распылили слезоточивый газ, их забрала скорая. Также канадском журналисту Майклу Колборну, который присутствовал на акции, во время столкновений попали в лицо и разбили очки.

Сегодняшние события показали, что в Украине все повышается уровень праворадикальной агрессии и насилия. Полиция под давлением радикальных групп заявила, что не способна обеспечить безопасность. Таким образом, полиция вообще не способна обеспечить реализацию прав и свобод человека. Мы расцениваем данную ситуацию как праворадикальную диктатуру, которая устанавливается в Украине".

Напомним, что в этом году в Киеве прошел Марш равенства, шествие длилось всего 20 минут.

Как сообщала "Страна", ультраправые нередко срывают мероприятия правозащитных организаций, например, выставку о правах человека.

А также выставку украинского художника левых взглядов Давида Чичкана "Утраченные возможности".